Araziye gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Araziye gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da jandarma ekipleri, arazide saklanmış 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Araziye gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
23.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:19

VAN'da jandarma ekipleri, arazide saklanmış 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Böğrühek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, boş arazide gizlenmiş 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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