Araziye gizlenmiş 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
VAN'da jandarma ekipleri, arazide saklanmış 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
23.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:19
VAN'da jandarma ekipleri, arazide saklanmış 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Böğrühek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon başlatan ekipler, boş arazide gizlenmiş 6 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA