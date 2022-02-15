Araştırma: Temel parçacık "nötrino"nun en küçük kütlesi bulundu - Haberler
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Araştırma: Temel parçacık "nötrino"nun en küçük kütlesi bulundu

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Araştırma: Temel parçacık

Elektriksel yükü sıfır olan ve sıfır kütleli temel parçacık olarak bilinen "nötrino"nun en küçük kütlesi tespit edildi.

Elektriksel yükü sıfır olan ve sıfır kütleli temel parçacık olarak bilinen "nötrino"nun en küçük kütlesi tespit edildi.

Hakemli bilimsel dergi "Nature Physics"de yayımlanan makaleye göre, tespit edilen elektron anti-nötrinonun kütlesi, bir elektronvoltun altında olarak belirlendi.

Maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen ve yüksüz parçacıklar olarak bilinen nötrinoların, elektron, müon ve tau nötrinoları olarak üç farklı tipi bulunuyor.

Diğer temel parçacıkların çoğuyla karşılaştırıldığında, nötrino kütleleri çok küçük. Nötrino titreşimleri, nötrinoların kütlesi olduğunu gösterse de gerçek kütleleri bilinmiyor.

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen KATRIN araştırmasını sürdüren bilim insanları, helyuma dönüşen radyoaktif bir izotop olan trityumu, bir elektronu ve bir elektron anti-nötrinosunu inceledi.

İncelemede elektron anti-nötrinosunun etkin kütlesinin 0,8 elektronvolt veya 1,6 × 10^–36 kg'dan daha az olduğu tespit edildi.

Bu sonucun, nötrino kütlesi hakkında küçük de olsa bir katkı olduğu bildirildi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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