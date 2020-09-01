Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Fas, Cezayir, Libya, Lübnan ve Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları artarken, Ürdün'de vaka sayıları yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
01.09.2020 23:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:56

Fas, Cezayir, Libya, Lübnan ve Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları artarken, Ürdün'de vaka sayıları yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 339 kişinin enfekte olduğu, 249 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 1518'e, vakaların 44 bin 833'e, iyileşenlerin sayısının 31 bin 493'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 43 kişinin hayatını kaybettiği, 1191 kişinin enfekte olduğu, 1327 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son rakamlarla can kaybının 1184'e, vakaların 63 bin 781'e, iyileşenlerin sayısının 48 bin 922'ye yükseldiği ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 242'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte ülkede 658 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 14 bin 624'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin toplam sayısının 1676 olduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 469 kişide virüs tespit edildiği, 344 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Toplam can kaybının 171'e, vaka sayısının 17 bin 777'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 988'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 216 kişide virüs tespit edildiği, 228 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Toplam can kaybının 198'e, vaka sayısının 118 bin 994'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 115 bin 895'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 63 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, 56 kişinin iyileştiği belirtildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, vaka sayısının 2 bin 97'ye, iyileşen kişi sayısının da 1587'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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