Aracın Çarptığı Çakal Yavrusu Korumaya Alındı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde aracın çarptığı çakal yavrusu, koruma altına alındı.

Bozkurt ilçesi 700. Yıl Şehitler Anıtı mevkisinde, kara yolunda yaralı çakal yavrusu görenler durumu Abana Belediyesi ile Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneğine haber verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Kastamonu Şube Müdürlüğü ekibince bulunduğu yerden alınan yavru çakal, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Bozkurt Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Yücel, yaptığı açıklamada, aracın çarpması sonucu arka ayaklarından darbe alan çakalın yürüyemediğini söyledi.

Yaralı çakal yavrusunun koruma altına alındığını ifade eden Yücel, "Şu an tedavisi devam ediyor. İnşallah, kısa bir süre içerisinde tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden ait olduğu yaşam alanına salınacak." dedi.