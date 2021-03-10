Araban Kaymakamı Mutlu'dan maske, mesafe ve temizlik uyarısı
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Araban Kaymakamı Mutlu'dan maske, mesafe ve temizlik uyarısı

10.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:16
Araban Kaymakamı Mutlu'dan maske, mesafe ve temizlik uyarısı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarımız, sıfır vakalı günlerimiz maalesef çok kısa sürdü. Mutasyonlu virüslü vakalar nedeniyle ilçemizde vakalar tekrar hızlı bir yükselişe geçti. Sıfır vakayla hastalıksız bir ilçede yaşamak veya tekrar 300'lü rakamlarda yoğun bakım kapılarında sevdiklerimizi beklemek ikisi arasında tek fark maskemizi sürekli takarak mesafemizi korumak. Sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için lütfen hassasiyet göstererek tekrar vakalarımızı sıfırlayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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