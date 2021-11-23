ARA TATİLDE BİRBİRİNDEN RENKLİ ATÖLYELER

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, çocukların ara tatilde de verimli zaman geçirmeleri için 15-19 Kasım tarihleri arasında ara tatil atölyeleri gerçekleştirdi.

15 farklı branşta gerçekleştirilen atölyelere Eskişehirli çocukların yanı sıra şehir dışından gelen birçok çocuk da katılım sağladı. Çocuk Hakları Birimi tarafından 4-14 yaş grubundaki çocuklar için, kutu oyunları, Orff ve beden perküsyonu, okuyorum oynuyorum, kukla, geri dönüşüm atölyeleri, eğlenceli oyun, baskı, karikatür, satranç, resim, 3 boyutlu sanat, evcil hayvanıma nasıl bakarım, origami, yaratıcı sanat, karakter çizim, dolgu oyuncak yapımı gibi atölyeler gerçekleştirildi.

248 çocuğun katılım sağladığı atölyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de ziyaret etti. Atölye çalışmalarında hem eğlenen hem de öğrenen çocuklarla sohbet eden Başkan Büyükerşen, çocuklar için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İlgi alanlarına göre düzenlenen atölyeler sayesinde yoğun derslerinin sonrasında çocuklarımız mutlu bir ara tatil geçirdi. Çocuk Hakları Birimimiz okul dönemlerinde de atölye düzenlemeye devam edecek" dedi.

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