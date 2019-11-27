Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi
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Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. Ukrayna karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:56
Apple Kırım'ı Rus topraklarına kattı, Ukrayna tepki gösterdi

ABD merkezli teknoloji şirketi , Moskova tarafından ilhak edilen 'ı uygulamalarında Rus toprakları olarak göstermeye başladı. karara tepki göstererek Apple'ı kınadı.


Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın uygulamalarında Kırım'ı Rusya'nın toprağı olarak göstermeye başladığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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