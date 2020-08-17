Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?
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Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?

Origin Games tarafından ücretsiz oyunu Apex Legends, Rampart'ı tanıttı. Apex Legends Steam sürümü sonbaharda geliyor. Rampart özellikleri, yetenekleri neler? Apex Legends sezon 6 ne zaman başlayacak? Apex Legends sistem gereksinimleri neler?

17.08.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:19

Origin Games tarafından 2019 yılında ücretsiz olarak piyasaya sunulan Apex Legends, 6. sezona giriyor. Apex Legends Season 6 Boosted ile pek çok harita değişikliği, yeni sistem ve bir Legend gelecek.

APEX LEGENDS 6. SEZON BOOSTED

18 Ağustos itibari ile ulaşılabilir olacak sezonda pek çok yenilik olacak.

Harita değişiklikleri

Apex Legends'ın haritası olan World's Edge, 6. sezonda pek çok güncelleme alacak. Bu değişikliklerin ilki, daha önce kullanılmayan lav bölgesinde The Dome'un batısında gerçekleşecek. Hammond Industries, yükselen bir roket içeren bir Fırlatma Yeri kurdu. Ağacın doğu tarafına doğru uçurumun kenarından inşa edilen bir geçit ile yeni bir rotasyon fırsatı da sunuyor.

Drill Sitesi, "gizemli bir amacı olan büyük bir Hammond tesisi" olan Countdown ile değiştirildi. Yükselen Patlama Duvarları da bu yeni alana, Fırlatma Yeri ve sahneye eklendi ve panellerle etkinleştirilebilir. Bunlar savunulabilir platformlar yaratacak ve "hangi takımın ilk önce onu kontrol edecek kadar şanslı olduğu pozisyonu" güçlendirecek.

Eklenti

6. sezon oynanış fragmanında yeni bir eklenti görüyoruz. Haritada oyuncuların silahlarını, cephanelerini, zırhlarını ve iyileştirme ögelerini geliştirmelerine olanak sağlayan yeni bir eklenti/ çoğaltıcı görülüyor.

Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?

SEZON 6 BOOSTED RAMPART YETENEKLERİ NELER? RAMPART ÖZELLİKLERİ

Gerçek adı Ramya Parekh olan Rampart, Outlands'in tehlikeli ve vahşi dünyasında idare etmek için büyük bir silaha ve hurda metal dolu bir sırt çantasına ihtiyacı olan mavi yakalı, özel bir işletme sahibi biri.

Yeraltı dövüş kulüplerinin aranan ismi silah uzmanı Rampart, yepyeni silahlarıyla geliyor. Makineli silahıyla ortalığı kasıp kavuracak gibi duruyor.

Rampart, Apex Legends Sezon 5'de Loba'nın piyasaya sürülmesinin ardından 14. oynanabilir karakter olacak.

Taktik

Amped Cover: Gelen atışları engeller ve verilen hasarı artırır.

Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?

Pasif

Rampart'ın listelenen üç pasif yeteneği vardır. Rampart ya bunlardan birine sahip olabilir ve diğerleri hiç olmayabilir. Veya hepsi bir pasif yetenekte birleştirilebilir (Lifeline'ın orijinal pasifinin üç farklı yetenekten oluşmasına benzer).

Gunner/ Nişancı: Hafif makineli tüfek (LMG) mag kapasitesini ve yeniden yükleme hızını artırır.

Fixer: Yakın dövüşe geçerek dost yapıları onarabilir.

Cover Fire

Nihai

MHG ile yüksek mermi kapasitesi ve uzun yükleme süresi olan bir silah dahil ediliyor. Bunun adı daha önce "My Friend Maxim" olarak adlandırılmıştı.

APEX LEGENDS STEAM

Sonbaharda Apex Legends'ın Steam sürümü gelecek gibi duruyor. Henüz kesin bir tarih yok, ancak geliştiriciler, Valve'in vitrininde Apex Legends prömiyerini yaptığında her Steam oyuncusunun alabileceği birkaç güzel ürün olacak gibi duruyor.

Steam oyuncularına özel daha fazla özellikler de olacak gibi duruyor.

APEX LEGENDS PLATFORMLARI

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows/ PC için ulaşılabilir.

Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?

APEX LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU:Intel Core i3-6300 3.8 GHz/ AMD FX-4350 4.2 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

RAM: 6GB

Ekran kartı:NVIDIA GeForce GT 640/ Radeon HD 7730

VRAM:1 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7

CPU: Intel i5 3570K veya eşdeğeri

RAM: 8GB

GPU:Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 290

GPU RAM:8 GB

APEX LEGENDS KAÇ GB?

22 GB

Apex Legends 6. sezon ve Rampart ne zaman çıkacak? Apex Legends kaç GB?

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