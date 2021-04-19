Apartmanın çatı katında kumar partisi pahalıya patladı
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Apartmanın çatı katında kumar partisi pahalıya patladı

Apartmanın çatı katında kumar partisi pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir apartmanın çatı katında kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, 28 bin 830 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir apartmanın çatı katında kumar oynadıkları tespit edilen 6 kişiye, 28 bin 830 lira para cezası uygulandı.

Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki M. Ç. isimli şahsa ait olan bir apartmanın çatı katında kurma oynadığı bilgisi alan Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, apartmana baskın gerçekleştirdi. Ekipler, binada yapılan aramada 6 kişinin çatıda kumar oynadığını tespit etti. 6 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 28 bin 830 lira para cezası uygulandı.

Olayla ilgili ceza kesilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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