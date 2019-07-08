AÖF üç ders sınavı 2019 ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, mezun olabilmek için 27 Temmuz'da üç ders sınavına girecekler. Peki 3 ders sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? Üç ders sınavı geçme notu nedir? AÖF üç ders sınavı nasıl hesaplanıyor? İşte AÖF üç ders hakkında tüm merak edilenler...
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, kalan üç derslerini vermek ve mezun olmak için 3 ders sınav tarihi beklemeye başladılar. AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz'da yapılacak. Belli sınav merkezlerinde yapılacak üç ders sınav giriş yerleri merakla bekleniyor. Peki AÖF üç ders sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF üç ders geçme notu nedir?
AÖF ÜÇ DERS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF üç ders sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Üç ders sınavı giriş belgesi 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından temin edilebilecek.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversite AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00'da yapılacak.
AÖF ÜÇ DERS SINAVI NASIL HESAPLANIYOR?
Üç ders sınavı, final sınavı yerine geçmektedir. Dolayısıyla öğrencinin vize notunun %30'u ile üç ders sınav notunun %70'i alınarak, ilgili ders için başarı notu belirlenmiş olur.
AÖF ÜÇ DERS GEÇME NOTU NEDİR?
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.