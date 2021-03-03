AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
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AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

03.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:46
AÖF bahar dönemi sınavı online mı olacak? 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri 2021 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, sorularının yanıtlarını arıyor. AÖF sınavlarının bu dönem de online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

Açık üniversitede eğitim gören vatandaşlar AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini merak ediyor. 15-26 Şubat arasında kayıt yenileme sonrası gözler bahar dönemi sınav tarihlerine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorusuna yanıt ararken 2021 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimini de ayrıca araştırıyor. İşte Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri…

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI ONLINE MI OLACAK?

AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

2021 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı

10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı

8 Ağustos 2021

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