Anzak Günü: Yeni Zelanda ve Avustralyalılar Gelibolu'da Hayatını Kaybeden Askerlerini Andı

Anzak Günü'nün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye'de, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da anma törenleri düzenledi.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışını temsil eden gün, bu sene Yeni Zelanda'daki cami ve Sri Lanka'daki kiliselere düzenlenen saldırıların gölgesinde geçti. Euronews.com'da Görüntüle