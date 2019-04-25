Anzak Günü: Yeni Zelanda ve Avustralyalılar Gelibolu'da Hayatını Kaybeden Askerlerini Andı
Anzak Günü'nün 104'üncü yıl dönümünde Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya, I. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu'da hayatını kaybeden askerleri andı.
Anzak Günü'nün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye'de, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da anma törenleri düzenledi.
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışını temsil eden gün, bu sene Yeni Zelanda'daki cami ve Sri Lanka'daki kiliselere düzenlenen saldırıların gölgesinde geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com