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Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

AA / Şahin Oktay - Haberler | Kültür Sanat
Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Karadeniz kıyısında bulunan Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için su altı kazı ve araştırma çalışmaları başladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Karadeniz kıyısında bulunan Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için su altı kazı ve araştırma çalışmaları başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların müdürlük başkanlığında yürütüldüğü belirtildi.

Kerpe'de yapılan su altı kazısının Karadeniz kıyılarında yapılan ilk su altı kazısı olması açısından önem taşıdığı vurgulanarak, kazı başkanlığını Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ün üstlendiği, dalış programının ise uzman ekipler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi, Düzce Üniversitesi Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Watsan Elektrik ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu'nun da destek verdiği aktarılan açıklamada, "Kazı sonrası bölgede bulunan su altı kültür varlıkları tespit edilecek. Öte yandan Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar deniz ticaret rotasının ve özellikle bu ticarete dair yoğun izler taşıyan bölgelerin tespitinin yapılması, bu tespitlerle bölgedeki alternatif turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve turizm potansiyelinin artırılması projenin en önemli hedeflerinden." ifadelerine yer verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, kazı çalışmalarının ekim ayına kadar devam edeceğini belirterek, bir deniz müzesi oluşturmayı ve Kandıra bölgesindeki turizme çeşitlilik katmayı hedeflediklerini bildirdi.

Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

Antik Kerpe Limanı gün yüzüne çıkarılacak

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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