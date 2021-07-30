Antep'te yangın var mı? Gaziantep'te yangın mı var?
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Antep'te yangın var mı? Gaziantep'te yangın mı var?

Antep'te yangın var mı? Gaziantep'te yangın mı var?
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Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından birçok kentte yangın olup olmadığı gibi konular merak edilmekte. Birçok kentte yangın korkusu yaşanırken vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde yangın olup, olmadığı ile ilgili arama yapmakta. Peki, Antep'te yangın var mı? Gaziantep'te yangın mı var?

Birçok kentte yaşanan orman yangınlarından dolayı vatandaşlar tedirginlik yaşamakta. Özellikle Gaziantep'e komşu olan illerden Osmaniye'deki orman yangınının dumanlı ve isli havasının Antep'ten görülmesi vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Davut Gül açıklama yaptı.

ANTEP'TE YANGIN VAR MI?

Açıklama yapan Vali Davut Gül, kentte tespit edilen bir yangının olmadığını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ile Hasanbeyli ilçelerinde çıkan orman yangını dumanının Gaziantep'e kadar ulaşması kentte orman yangını paniği yaşattı. Yoğun rüzgarın etkisiyle Gaziantep'e kadar ulaşan dumanlı ve isli hava Gazianteplileri tedirgin etti. Bazı sosyal medya hesaplarından kent merkezindeki Erikçe ormanında yangın olduğuna dair yapılan paylaşımlar üzerine Vali Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kentte tespit edilen yangın yok"

Yaptığı paylaşımla dumanlı ve isli havaya açıklık getiren Gül, paylaşımında "Duman ve koku konusundaki hassasiyetinize teşekkür ederim ama bizde tespit ettiğimiz bir yangın yok. Panik yapmadan duyarlılığımızı devam ettirelim lütfen. Bu süreçte yangına sebep olabilecek tüm aktivitelerimizi erteleyerek bu ulusal mücadeleye destek olalım" ifadelerini kullandı.

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