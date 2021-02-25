Antep fıstığı ihracatı yüzde 27 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 6 milyon 103 bin dolar olarak gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan ve "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığı ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 6 milyon 103 bin dolar olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgenin en çok ihracat yapan kenti konumunda bulunan Gaziantep, sanayi ve ticaret alanındaki performansının yanı sıra son dönemlerde tarımsal değerleriyle de ön plana çıkıyor.

Geçen ay, 2 bin 212 firmanın ihracatçı olarak faaliyet gösterdiği ve 792 milyon dolarlık dış satışın gerçekleştirildiği bölgeden, 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ihraç edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ihraç edilen kuru meyve gruplarında ilk sırayı kuru kayısı alırken, "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı ise ikinci sırada kendisine yer buldu.

Ocak ayında 3 milyon 127 bin dolarlık kısmı iç fıstık olmak üzere toplam 6 milyon 103 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. Böylece, "yeşil altın" ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artmış oldu.

Yeni yıl hedefi daha yüksek

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, zorlu bir yılın ardından elde edilen başarıların yeni yılda da artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kuru meyve ihracatının geçen yıl 2019'a göre yüzde 9,2'lik artışla 240 milyon 998 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

"2021 yılının ilk ayında bölgemizden toplam 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Pandemi koşulları dünya genelinde göz önüne alındığında, gerek gümrüklerde gerekse birçok ülkede sokağa çıkma yasaklarının sürmesine rağmen bölgemizden gerçekleştirdiğimiz ihracatımız önemli bir artış göstermiştir. Bütün ihracatçılarımızı kutluyorum."

2020 yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünün 92 milyon 573 bin dolarla kuru kayısı olduğunu, bunu da 84 milyon 739 bin dolarlık ihracatla Antep fıstığının takip ettiğini belirten Çıkmaz, "Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen Antep fıstığı önemli ihracat kalemlerimizden birisi oldu. Yeni yılda Antep fıstığındaki ihracatımızı artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. 2020'yi başarılı tamamladık, 2021'de rekor kıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar