Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, 3 oyuncunun sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.

ANTALYASPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜNAntalyaspor ile Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK daha önce 10 kez karşılaştı. İki takım, 3 kez Spor Toto Süper Lig, 6 kez Spor Toto 1'inci Lig ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Fraport TAV Antalyaspor, oynanan 10 maç sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.SÜPER LİG'DEKİ 3 MAÇ BERABERE BİTTİİki takım Süper Lig'de ilk kez 2019-2020 sezonunda karşılaşırken, bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Aynı sezonun ikinci maçında da takımlar sahadan yine 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı mücadele de önceki maçlar gibi 1-1 sona erdi.10 MAÇTA TOPLAM 9 KIRMIZIBugüne kadar Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan 10 maç sonunda hakemler tarafından toplam 9 kırmızı kart çıkarıldı. Kartların 5'ini Gaziantep FK, 4'ünü ise Antalyaspor gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 sona eren maçta her iki takım da mücadeleyi 2'şer kırmızı kart görerek 9 kişi tamamladı.ANTALYASPOR 18, GAZİANTEP FK 9 GOL ATTIAntalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçlarda taraftarlar toplam 27 gole tanıklık etti. Atılan gollerin 18'ini kırmızı-beyazlılar, 9'unu ise Gaziantep FK kaydetti.GÖKDENİZ CEZASINI TAMAMLADIAntalyaspor'un zorlu Gaziantep FK deplasmanında gol silahı Gökdeniz Bayrakdar olacak. Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen genç forvet bu maçla beraber tekrar takımdaki yerini alacak. Gökdeniz bu sezon kırmızı-beyazlı forma altında 7 gole imza attı.3 SAKAT; CEZALI YOKYarın saat 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde Fraport TAV Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, Ufuk Akyol, Naldo ve Mert Yılmaz'ın sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı-beyazlılarda Nuri Şahin, kaleci Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek bir sonraki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında yeşil sahadaki yerini alamayacak.Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Batuhan Gültek olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN