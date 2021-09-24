Antalyalı motorcular uyuşturucuyla mücadeleye destek verecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir grup motorcu, uyuşturucuyla mücadeleye destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası" çerçevesinde hayata geçirilen "Narkorehber Projesi"ne katıldı.

Anatolian Tigers MC adlı motorsiklet kulübü üyeleri geçtiğimiz günlerde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne, Narkorehber eğitimi almak için başvuruda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce başvuruları değerlendirilen kulüp üyeleri, Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin eğitimlerine katıldı.

Eğitim sonrası Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Narkonokta standını ziyaret eden üyeler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kortej düzenledi.

Kulüp, kortejin ardından Narkonokta standı yanında "Uyuşturucu Maddeye Hayır" ve "Uyuşturucu ile Mücadeleye Tam Destek" pankartları açtı.

Motor kulübü adına konuşan üye Muhammed Kaan Kaleli, uyuşturucuyla mücadeleye destek vermelerine katkı sunan Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Uyuşturucunun her geçen gün daha da büyük bir problem haline geldiğini belirten Kaleli,"Uyuşturucu ile mücadeleye grup olarak katkı sağlamak istedik. Bugün eğitimlerimizi aldık. Artık mücadelede biz de varız. Bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ekip arkadaşlarım adına bizimle ilgilenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.