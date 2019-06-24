Antalya Veteran Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Masa Tenisi Federasyonu Antalya İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan, Antalya Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü (ANTVET) tarafından Veteran Masa Tenisi Turnuvası, 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Heyecanlı geçen maçlara, Fethiye, Köyceğiz, Alanya, Manavgat, Elmalı, Isparta'dan sporcuların katılımı turnuvaya renk kattı. Gerçekleşen şampiyona beğeni toplarken, usta oyuncuların mücadele ettiği turnuvada önümüzdeki yıl daha geniş katılım bekleniyor. Turnuva 19 masada oynandı, nefes kesen maçlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

"16 YILDA 16'NCI KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON"

2004 yılından beri yenilgisiz şampiyonluk unvanını koruyan Kürşat Çavuşoğlu, "Heyecanlı, çekişmeli ve güzel bir turnuva oldu. 16 yıl aralıksız şampiyonluk unvanını taşımak hiç kolay değil. Dile kolay 16'ncı kez üst üste şampiyon olmak. Yenilgisiz olarak şampiyonluğumu sürdürüyorum, sevinçliyim" dedi.

Tek bayanlarda Marina Akdağlı, 70 üstü tek erkeklerde Galip Büyükyıldırım, 65-69 tek erkeklerde Yalçın Can, 60-64 tek erkeklerde Kürşat Çavuşoğlu, 50-59 tek erkeklerde Cengiz Sanlıer, 40-49 tek erkeklerde Rüknettin Öztürk, 30-39 tek erkekler Seçkin Bozna, çift erkekler Kürşat Çavuşoğlu/Cengiz Akdağlı birincilikleri kazandılar.



Kaynak: DHA