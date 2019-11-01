Antalya okul bahçesinde mahsur kaldı

01.11.2019 10:48

Okul bahçesinde mahsur kaldı

Antalya'da 10 yaşındaki Volkan Çoban, görevlinin kapıyı kilitleyip gitmesi sonucu okulun bahçesinde mahsur kaldı. Çoban, görevlinin gelmesiyle 1 saat kilitli kaldığı bahçeden çıkabildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi'nde meydana geldi. Kamile Çömlekçi 5'inci sınıf öğrencisi Volkan Çoban, aynı mahallenin çocukları ile oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Oyun sonrası geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Çocuklardan bazıları giriş kapısının üzerinden dışarı çıkarken, Volkan Çoban kilosundan dolayı okul bahçesinde mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Volkan Çoban'ın annesi Şerif Güven gelip, durumu polise ve okul görevlilerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, kapı üzerinde yer alan telefon numarasından okul görevlilerine ulaştı. Yaklaşık 1 saat okul bahçesinde mahsur kalan Volkan Çoban, okul görevlisinin otomatik kapıyı açması sonucu dışarı çıkabildi.

Aynı okulda Volkan Çoban ile oynadığını ve görevlinin kapıyı kapattığını fark etmediklerini söyleyen Ahmet Furkan Gülay, Oyun bitince dışarı çıkmak istedik. Görevli kapıyı kapatıp, gitmiş. Biz kapı üzerinden atlayıp, çıktık. Ancak Volkan kilosu yüzünden çıkamayınca orada mahsur kaldı dedi. Oğlunun bahçede mahsur kalması yüzünden sinirlenen Şerif Güven, Çocuklar okul bahçesinde sürekli oyun oynuyor. Okul görevlisi kapıyı kilitlerken bu çocukları nasıl fark etmez. Çok merak ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA