Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa etti Açıklaması
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Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa etti Açıklaması

26.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:48
Antalya İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, CHP'den istifa etti Açıklaması

Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisi CHP'den istifa ederek, Muharrem İnce ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, partisi CHP'den istifa ederek, Muharrem İnce ile yoluna devam edeceğini bildirdi.

Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, 34 yıl sonra İbradı'da CHP bayrağını diktiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya'ya defalarca geldiğini ancak kendilerini hiç ziyaret etmediğini ileri süren Küçükkuru, şunları kaydetti:

"Sonra 'Kırsaldan neden oy alamıyoruz?' diye yakınıyoruz. Genel Başkan ve etrafındakiler tabanın sesini duymamaktadır. Her hafta bir gaf yapmakta, etkin muhalefet yapmak yerine AK Parti Genel Başkanı'nın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap vermeyi tercih edip kendi iktidar programını halka anlatmak yerine kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır."

Kendisinin durumdan rahatsız olduğunu ifade eden Küçükkuru, bu nedenle partisinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP tabanı ile ilgili herhangi bir sorununun olmadığının altını çizen Küçükkuru, "Bizim derdimiz Genel Başkan'la. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce'nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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