Antalya'daki uygulamada okul servis şoförünün uyuşturucu testi pozitif çıktı

ANTALYA'da jandarma ekipleri, okul servisi şoförlerine yönelik uyuşturucu ve alkol testi yaptı. Jandarmanın il genelinde ilk kez yaptığı uygulamada, bir şoförün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla okul servisi şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu testi yaptı. Denetimlere jandarma narkotik köpeği Elyaf da katıldı. Alkolmetre üfletilen şoförlere ayrıca uyuşturucu testi yapıldı. Şoförlerden alınan tükürük örneği bir kite damlatılıyor. Yaklaşık 10 dakikada sonuç veren özel bir cihazla da vücutta uyuşturucu madde bulunup bulunmadığı inceleniyor.

Öte yandan Antalya genelinde ilk kez gerçekleştirilen çalışma kapsamında adı ve bulunduğu ilçe açıklanmayan bir servis şoförünün uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Alınan örnekte 'Amfetamin' uyuşturucu maddesi tespit edilen şoförle ilgili soruşturma başlatıldı. Test sonucunun adli tıptaki incelemede de pozitif çıkması durumunda, şoförün 5 yıl boyunca ehliyetine el konulacağı ve 6 bin 909 lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Sonuç çıkana kadar şoförün servis yapmasına izin verilmediği de kaydedildi.