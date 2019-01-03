Antalya'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Osman Taşdelen'in kullandığı 80 HC 292 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Durdali Uslu yönetimindeki 07 V 8200 plakalı otomobil D-400 karayolu Belen mevkisinde çarpıştı.

Kaza yapan otomobillere 68 LC 009 plakalı Alper Gökoğlu'nun kullandığı otomobil ile Adnan Ballı'nın idaresindeki 15 AE 909 otomobil de çarptı.

Araç sürücüleri ile yanlarında bulunan Hasan Hüseyin Gökoğlu, Esra Karabulut ve Ramazan Özkan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İlçedeki özel bir hastanede tedaviye alınan 29 yaşındaki Esra Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA