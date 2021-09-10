Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi Antalya'da tek katlı müstakil evde çıkan ve hızla büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi

ANTALYA - Antalya'da tek katlı müstakil evde çıkan ve hızla büyüyen yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Yangında yaralanan kimse olmazken ev küle döndü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4810 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba ve kızının yaşadığı müstakil evden yükselen dumanlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Evde bulunan genç kızın çakmakla oynaması üzerine çıktığı iddia edilen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi

Son dakika haberleri! Antalya'da yangın gecekonduyu küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Son Dakika Haberleri
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