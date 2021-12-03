Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı mahallesinde D.K. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelin evinde yapılan aramada, 120 gram uyuşturucu maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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