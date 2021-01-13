Antalya'da toptancı halindeki yangında maddi hasar oluştu
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Antalya'da toptancı halindeki yangında maddi hasar oluştu

13.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:08
Antalya'da toptancı halindeki yangında maddi hasar oluştu

Antalya Toptancı Hali'nde çıkan ve büyümeden söndürülen yangında, bir dükkandaki meyve ve sebzeler zarar gördü.

Antalya Toptancı Hali'nde çıkan ve büyümeden söndürülen yangında, bir dükkandaki meyve ve sebzeler zarar gördü.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesindeki Antalya Toptancı Hali'nde, bir dükkanın önündeki plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Plastik kasalar ve güvenlik kulübesinin kullanılamaz hale geldiği yangında, bir miktar meyve ve sebze zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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