Antalya'da tefecilik operasyonu

21.09.2019 11:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, pos cihazıyla tefecilik yaptıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'taki fatura ödeme merkezine operasyon düzenlendi.

İş yerinde 3 pos cihazı, 30 banka ve kredi kartı ile tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ele geçirildi.

Pos cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla O.S, A.D. ve H.D, gözaltına alındı.

Kaynak: AA