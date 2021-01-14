Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
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Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

14.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:40
Antalya'da otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bir kargo görevlisinin, merkez Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan otizmli 10 yaşındaki çocuğu, cep telefonuyla fotoğrafını çektiği gerekçesiyle darbettiği iddia edildi.

Bunun üzerine çocuğun ailesi durumu polise bildirerek, kargocudan şikayetçi oldu.

Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Baba Hakan Saka, gazetecilere, oğlunun doğuştan atipik otizm rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Oğlunun kimseye zarar verecek ve yaptığını anlayacak bir çocuk olmadığını belirten Saka, "Özellikle böyle bir çocuğa bunun yapılması bizi çok üzdü. Çocuk olayın etkisiyle gece hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu." dedi.

Çocuğun annesi Saniye Saka da oğlunun psikolojisi ve eğitimi için 7 yaşından bu yana verdikleri bütün emeklerinin boşa gittiğini savundu.

Çocuğun öğretmeni Eda Tırık, aileyi ziyaret ederek, öğrencisinin durumu hakkında bilgi aldı.

Otizmli çocukların takıntılarının olabileceğini belirten Tırık, "Öğrencimizin fotoğraf çekmeye ve logolara karşı takıntısı var. Kargocunun üzerindeki logo dikkatini çektiği için fotoğrafını çekmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Kargo şirketinin yöneticileri de aileyi ziyaret ederek, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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