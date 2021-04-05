Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi
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Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 56 bin 324 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 56 bin 324 lira ceza uygulandı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kalkan Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda kahvehanedeki 11 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 56 bin 324 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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