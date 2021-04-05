Antalya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye, 56 bin 324 lira ceza uygulandı.