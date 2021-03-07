Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
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Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı

07.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:38
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı

ANTALYA'da 16'ncısı düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'na bu yıl 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı.

ANTALYA'da 16'ncısı düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'na bu yıl 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporcu katıldı. Pandemi gölgesinde gerçekleştirilen maratonun çıkışında sporcular sosyal mesafeye uygun ve maskeli çıkış yaptı.

Antalya'da düzenlenen 16'ncı Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Cam Piramit önünden başladı. Yaklaşık 3 bin 500 profesyonel ve amatör sporcunun katıldığı maratonda tekerlekli sandalye koşusu, 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton ve takımlar koşusu yapıldı.

Maratona bu sene koronavirüs damgasını vurdu. Sporcular toplu şekilde değil, sosyal mesafeye uygun şekilde ve maskeyle startı bekledi. Start verildiğinde ise sporcular 5'er saniye arayla çıkış yaptı. Maratona katılanlara sık sık maskelerini koşunun 50'nci metresindeki çöp kutularına atmaları uyarısı yapıldı. Ancak uyarılara rağmen birçok sporcu maskelerini startın hemen ardından yere attı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her sene yüzlerce kişinin izlediği maratona bu sene ilgi azdı. Bazı sporcular bebek arabalarıyla koşarken, kimi de  STK'lara ait formalarla yarışa katıldı. Bir kişi ise startın ardından amuda kalkıp ellerinin üstünde yürüyerek poz verdi.

Yarışa katılan sporcular Hadrian Kapısı, Düden Şelalesi ve Lara Plajları gibi kentin turistik yerlerinden geçtikten sonra Cam Piramit önünde maratonu tamamlayacak.

Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı
Antalya'da korona gölgesinde 'Runatolia' heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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