Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu
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Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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