Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

02.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:44
Antalya'da iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da kurduğu internet sitesi üzerinden iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Antalya'da kurduğu internet sitesi üzerinden iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, özellikle mimarlık fakültesi mezunlarına yönelik bir internet sitesi üzerinden iş ilanı verip, formlar için masraflar adı altında farklı hesaplara para havalesi yaptırılarak dolandırılıcık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, iş bulma vaadiyle dolandırcılık yapan kişinin İ.B. olduğunu, farklı telefon numaraları kullanarak dolandırdığı kişilerden babası Y.B. adına açılan hesaba para havale ettirdiği tespit edildi.

Alanya'da yakalanan İ.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İ.B'nin çeşitli suçlardan 65 dosya ile hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, babasının da "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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