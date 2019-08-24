Antalya'da elektrik akımına kapılan Suriyeli öldü
Antalya'da elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Antalya'da elektrik akımına kapılan Suriye uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kamyondaki un torbalarını bir dükkana taşıyan 23 yaşındaki Suriyeli Ala Hennuş, bir anda elektrik akımına kapıldı.
Arkadaşlarının yardımıyla akımdan kurtarılan Hennuş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hennuş'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna nakledildi.