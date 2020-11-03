Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli gözaltına alındı

03.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:51
Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da polisi arayarak boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da polisi arayarak boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anıl K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, boşandığı eşi Neslihan Yılmaz'ı (36) Muratpaşa ilçesi Kundu ormanlık alanından öldürdüğünü belirtti.

Ormanlık alana sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, boğazında kesikler olan Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Zanlı Anıl K. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüphelinin ifadesinde, boşandığı eşiyle 8 ve 9 yaşındaki çocuklarının velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kız kardeşi ile Anıl K'nin yaklaşık 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi.

Anıl K'nin kız kardeşiyle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evlerine geldiğini belirten Yılmaz, "Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun.' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'Yarım saatliğine çıkalım, dışarıda konuşalım.' dediler. Sonra ne oldu bilmiyorum. Çok üzgünüm. Olayın ardından şüpheli tekrar eve geldi. 'Sizin yapamadığınızı ben yaptım." dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

İlgili Haberler

Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü
Son dakika gündem: Bir ay önce boşandığı eşini tabancayla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mesut Yılmaz Fahrettin Koca Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Şevket Çoruh
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da boşandığı eşini öldürdüğünü itiraf eden şüpheli gözaltına alındı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 12:07:19. #1.15#
title