Antalya'da bahçede erkek cesedi bulundu

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir binanın bahçesinde erkek cesedi bulundu.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki binada yaşayanlar bahçede hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin üzerinden Serkan Acar'a (38) ait kimlik çıktığı öğrenildi.