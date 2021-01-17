3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
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3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

17.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:42

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası MOBESE kamerasınca kaydedildi.

İlçede dün meydana gelen, Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil ile Onur Turan (23) yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobilin çarpışma anı, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'ndaki MOBESE kamerasına yansıdı.

Görüntüde, bir aracın sola döndüğü sırada, sağ taraftan gelen diğer araçla çarpıştığı görülüyor.

Kazada, Mehmet Yıldız (24), Durkadın Korkmaz (61) ile Ayşe Eken (58) hayatını kaybetmiş, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu, Abdullah Korkmaz ve Onur Turan yaralanmıştı.

3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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