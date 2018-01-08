Antalya CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Talimat Verdiği 2 Ev, Yeniden Yapılıp Ailelere Teslim Edildi

Antalya'nın Finike ilçesinde geçen yıl kasım ayındaki hortum felaketinin ardından 2 ailenin yıkılan evleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül tarafından yaptırıldı. Evler bugün ailelere teslim edilirken, Kılıçdaroğlu da telefonla arayıp hem Başkan Gül hem de ailelerle görüştü.

Finike'de geçen yıl 13 Kasım'daki hortum felaketinde evleri kullanılmaz hale gelen Şükrü Özer ile Sami Kankaya ailesine ait evlerin tadilatı tamamlandı. 5 Aralık 2017 tarihinde afet bölgesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine evlerin yapımını üstelenen Kemer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, kendi imkanlarıyla yaptırdığı evleri Şükrü Özer ile Sami Kankaya ve ailesine törenle teslim etti. Törene Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır ve partililer katıldı.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI

Tören sırasında Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü cep telefonuyla arayarak bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Şükrü Özer ve ailesiyle de sohbet etti. Kılıçdaroğlu, telefon konuşmasında, kendisini dinleyen bütün vatandaşlara selamlarını ileterek, Söz verdik. Sözümüzü tutuyoruz. Sözümüzü tuttuğumuz için de son derece memnunuz. Bizim sözümüzü yerine getiren belediye başkanlarımıza da şükran borçluyuz dedi.

'EVLER KONUSUNDA BİZE TALİMAT VERDİ'

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, afet olduktan birkaç gün sonra eski İl Başkanı Mustafa Erdem ve milletvekilleriyle birlikte afet bölgesini ziyarete geldiklerini hatırlatarak, 5 Aralık'ta da genel başkanımız bölgeyi görmek istediği için beraber geldik. En çok hasar gören yerleri gördük. Arkadaşlarımızın o yaralı halini görünce genel başkanım büyük üzüntü içindeydi arabaya bindiğinde. Evler konusunda bize talimat verdi. Biz de hemen yapacağımıza söz verdik diye konuştu.

'SIKINTILAR OLABİLİR DEDİM'

Konuyla ilgili sıkıntılar çıkabileceğini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiğini anlatan Gül, Sıkıntılar olabilir dedim çünkü daha önce ben Serik'te yaşadım bunu. Şehit evi yapacaktım. Tam malzemeleri indirdik, engel oldular, yaptırmamışlardı. Böyle bir engel çıkmazsa yaptıracağımızı söyledik. Hemen proje hazırlattık. Daha önce çok acil olan yıkık bir yer vardı. Projesini hazırlamışlar. En çok isteyen onlardı hatta. 'Önce bizim evimizden başlayın çok kötü' diye ağlıyorlardı. Ama bir şekilde o evden başlamamıza izin vermediler dedi.

'BUGÜN TESLİM ETTİK'

Daha sonra Akçaybaşı mevkiindeki eve gittiklerini ve oradaki ev sahibi Şükrü Özer'in, 'Ben kimseyi dinlemem. Benim evim yapılsın' dediğini ve bunun üzerine tadilata başladıklarını anlatan Mustafa Gül, Ben bu yürekli arkadaşlarımızı kutluyorum her şeyden önce. Arkadaşlarımız kısa sürede evi tamamladı ve bu hale getirdi. Aynı mevkide Sami ve Ayşe Kankaya'ya ait tek katlı evin tadilatı da tamamlandı ve bugün teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

'KENDİ PARAMLA YAPTIM'

Evleri belediye bütçesiyle değil kendi imkanlarıyla yaptırdığını da aktaran Mustafa Gül, iki evin maliyetinin yaklaşık 60 bin TL olduğunu söyledi. Başkan Gül, Acaba bunu Mustafa Gül belediye bütçesiyle mi yapıyor diye soruyorlardı. Belediye olarak başka bir yerde iş yapmam yasaktı, sakıncalıydı. Ama ben bunu kendi paramla yaptım. Rakamını da merak ediyorlarsa hiçbir sakıncası yok 60 bin liraya mal oldu dedi. Mustafa Gül ve beraberindekiler daha sonra tadilatı yapılan evleri gezerek aileyle sohbet etti. CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır da Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e afetzedelere katkıları dolayısıyla teşekkür etti ve plaket takdim etti.