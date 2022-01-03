ANNESİNİN MÜDÜR OLDUĞU OKULDA GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİYOR

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi İdil Karpuz (21) annesinin müdür olduğu lisede iki arkadaşıyla anaokulu öğrencilerine gönüllü İngilizce eğitimi veriyor.

MAKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri İdil Karpuz, Kader Mangaldağ ve Songül Yüksel, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında haftada bir gün Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'ndaki öğrencilere bir saat gönüllü İngilizce eğitimi veriyor. İdil Karpuz, annesi Özlem Karpuz'un müdürlük yaptığı lisede anaokulu öğrencilerine İngilizce eğitimi verdiklerini anlattı. Çocukların öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlayıcı şarkı, hikaye, kukla ve kostümlerle eğitim verdiklerini anlatan İdil Karpuz, "Öğrencilerin eğlenerek ve zevk alarak dil eğitimi kazandığını görüyoruz. Öğrenciler şarkıları dinlediklerinde bir bilgi aldıklarının farkına varmıyorlar ancak içsel olarak zihinlerinde o kelimeler yer etmiş oluyor. Bizim de amaçladığımız bu. Her perşembe günü üç sınıfa iki arkadaşımla birer saat eğitim veriyoruz" diye konuştu.

Okul Müdürü Özlem Karpuz ise şunları söyledi:

"Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği son sınıf öğrencileri tarafından 8 yıldır okulumuz bünyesindeki Uygulama Anaokulu öğrencilerine çocukların zihninde kalıcı olması için müzik ve dans eşliğinde eğlenceli ve kalıcı şekilde pratik İngilizce kursu veriliyor. Bu çalışmalarla ilgili velilerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. İşbirliği kapsamında MAKÜ Öğretim üyesi Tuba Şule Karadayı Kargı ve aralarında kızımın da yer aldığı öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."