Anneler Hepsiburada'nın Desteklediği Momtalks 2018'de Buluştu

MomTalks 2018, Anneler Günü'nün hemen öncesinde Grand Pera'da uzmanları akademik bir platformda annelerle bir araya getirdi.

Annelik sürecinin her aşamasında kadınların hem geniş ürün çeşitliliğiyle hem de ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekleri dev bir platform olarak hayatlarını kolaylaştıran Hepsiburada'nın ana sponsorluğunu üstlendiği MomTalks 2018'de dört farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin anne-uzman buluşma platformu MomTalks, annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini akademik bir platformda vurgulamayı, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Grand Pera'da gerçekleştirilen MomTalks 2018'nin ana sponsorluğunu, Türkiye'de e-ticaretin lider platformu Hepsiburada üstlendi.

Anneleri bilgilendiren ve destekleyen etkinlik MomTalks 2018'in bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan şöyle konuştu: "Hepsiburada olarak kadınların yaşamlarının her anında bizi yanlarında hissetmelerini sağlamayı kendimize misyon edindik. Birbirinden farklı kategorilerde sunduğumuz geniş ürün çeşitliliğiyle kadınların ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri bir platform olarak onlara hitap edebilmek için sürekli kafa yoruyor, yeni fikirler üretiyor ve bu doğrultuda aksiyonlar alıyoruz.

"Hepimizin bildiği gibi hamilelik dönemi her kadının hayatında unutulmaz bir deneyim. Bu deneyimin bir parçası olarak; hamilelik öncesi hazırlık dönemi, hamilelik ve sonrası dönemde kadınların tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği ürünler, kişisel gelişim ve eğitim anlamında faydalanabilecekleri içeriklerle Hepsiburada'yı 'annelerin en iyi arkadaşı' olarak konumladık. Çünkü en iyi arkadaş; ilk akla gelen, en fazla danışılan, güvenilen, destek ve kılavuzluğuna başvurulandır.

"Annelik serüveninin olmazsa olmazları olan hastane çantasından, bebek temizlik ve sağlığına, emzirme ihtiyaçlarından giyim ve kozmetik ihtiyaçlarına kadar hem anne hem de çocuk için gereken ne varsa hepsini Hepsiburada kanalıyla kolayca ulaşılabilir kılıyoruz. Bir anne ve adayının temel alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra, onların bu süreci en güzel, konforlu ve bilinçli bir şekilde tecrübe edebilmesi de bizim önem verdiğimiz bir başka konu. Bu düşünceden yola çıkarak anne söyleşileri, hamilelik dönemi eğitimleri gibi birçok alanda hem web sitemiz hem de sosyal medya hesaplarımızdan kadınlara kılavuz oluyoruz.

"Bu çabalarımızın bir halkası olarak, Momtalks 2018 etkinliğine verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Bundan sonra da kadınların hayatlarının her önemli noktasında ebette yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Alanında uzman 15 konuşmacı Anneler Günü haftasında MomTalks'da

Alanında uzman isimler bilgilendirici konuşmalar ve tam gün süren bir organizasyonla annelerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında gün boyunca dört farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer aldı. Uzmanlar anne babalığı, çocuk eğitimini ve gelişimini her yönüyle konuşmak için Grand Pera'da katılımcılar ile buluştu.

Konuşmacılar arasında MomTalks'un fikir annesi, eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş, "Oyuncu Anne" olarak tanınan ünlü anne-yazar Şermin Yaşar, eğitimci-yazar Prof Dr. Sinan Canan, egitimpedia.com sitesinin kurucusu eğitimci Ali Koç, başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman, BeeO'nun kurucusu ve Türkiye'nin kadın girişimci ödüllü ilk ve tek yerli propolis üreticisi Aslı Elif Tanuğur, bebek hemşiresi Esra Ertuğrul, Güncel Anne bloğunun yaratıcısı çocuk doktoru ve beslenme uzmanı Elif Çakır, Türkiye'nin sertifikalı ilk ve tek Uyku Meleği Seride Samurkaş, akademisyen ve Manibux'ın Kurucusu Canan Bayrak, gazeteci ve sosyal medya danışmanı Nora Romi, anne-çocuk influencerları Melina's Mom ve Hassas Anne, Bebek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hande Yuvakuran ve yazar Ayşen Aksakal gibi isimler yer aldı.(Fotoğraflı) - İstanbul