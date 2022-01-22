ELMADAĞ, ANKARA (İHA) - - (Özel haber) Ankaralı öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini Elmadağ Kayak Merkezinde çıkarıyor

ANKARA - Yarıyıl tatiline giren Ankaralı öğrenciler aileleriyle birlikte geldikleri Elmadağ Kayak Merkezinde karın tadını çıkardı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Ankarada da kendini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Ankara'nın yanıbaşındaki Elmadağ Kayak Merkezinde de yoğunluk yaşandı. Ellerine kızaklarını alan çocukların yanısıra her yaştan Ankaralı doyasıya eğlendi. Kimisi ise ata binmeyi tercih etti. Ankaranın meşhur soğuğuna rağmen çocuklar ve aileleri yarıyıl tatiline neyeli bir başlangıç yaptı.

Karın tadını çıkartan vatandaşların çoğunluğu karnesini alan çocukları için kayak yapmaya geldiklerini ama kendilerinin de çok eğlendiklerini söylerken, Elmadağ Kayak Merkezine çoğunluğu Ankara olmak üzere çevre şehirlerden de insanların hafta sonunu değerlendirmek için Elmadağ Kayak Merkezini tercih ettiğini söyledi.