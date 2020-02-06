Ankara Sivil Toplum Platformu'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

06.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:08

Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) Başkanı Mustafa Kır, ABD'nin sözde barış planına tepki göstererek, "Bu sözde plan İsrail'e çözüm Filistin'e ölüm getiren ve Filistin'in imhasını, İsrail'in ihyasını öngören bir tuzaktır." dedi.

ASTP Başkanı Mustafa Kır, ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği Konferans Salonu'nda "Yüzyılın İhanet Planı ve Kudüs Muhafızı Şeyh Raid Salah'ın Yargılanması" konulu basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Van'daki çığ düşmesi, İstanbul'daki uçak kazası ve İdlib'deki çatışmalarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kır, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı felaketlerden bir an önce çıkması temennisinde bulundu.

ABD'nin sözde barış planını eleştiren Kır, "Bu sözde plan İsrail'e çözüm Filistin'e ölüm getiren ve Filistin'in imhasını, İsrail'in ihyasını öngören bir tuzaktır." diye konuştu.

Anlaşmada ilan edilen maddelerin, İsrail'in işgal ettiği toprakları, yaptığı zulüm ve işkenceleri uluslararası kamuoyunda meşrulaştırma gayreti taşıdığını vurgulayan Kır, bütün dünya Müslümanlarının bu menfur anlaşmaya karşı durması gerektiğini vurguladı.

İslam ülkelerinin liderleri ve halklarının buna karşı durarak, caydırıcı bir güç oluşturup, haksızlığa engel olması gerektiğine dikkati çeken Kır, anlaşma ilan edilirken salonda yer alan Müslüman ülkelerin büyükelçilerini de eleştirdi.

Kır, anlaşmada yer alan, Kudüs'ün İsrail'in sözde bölünmez başkenti olarak kabul edilmesi ve Filistin'in tamamen silahsızlandırılması maddelerinin kesinlikle kabul edilemez olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Anlaşma istiyorsanız önce işgal ettiğiniz Batı Şeria'dan, birleşik Kudüs'ten, Gazze'de işgal ettiğiniz topraklardan geri çekileceksiniz. Filistin'e değil zalim olan, cani olan İsrail'e silah bıraktıracaksınız. Anlaşmak istiyorsanız BM nezdinde İsrail'in işlediği cürümler BMGK'ye götürüldüğü zaman veto ettiğiniz 170 karardan imtina edeceksiniz. Golan Tepeleri'yle ilgili imzaladığınız paçavrayı yırtıp atacaksınız. Yoksa sizin ağzınıza 'barış' sözcüğünü yakıştırmak mümkün değildir. Biz sizin barışınızı Irak işgalinden, Libya'nın yok edilmesinden, Suriye bataklığından ve Mısır'da meşru yollarla iktidara gelen Muhammed Mursi'yi uzaklaştıran Sisi'yi desteklemenizden çok iyi anlıyoruz. O yüzden diyoruz ki, ASTP olarak bu anlaşmanızı telin ediyoruz, lanet ediyoruz. Sizinle hareket eden Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Umman gibi iş birlikçi devletleri de buradan lanetliyoruz."

Bu konuda sadece kınamanın yetmediğini fiili adım atılması gerektiğini kaydeden Kır, Müslümanların İsrail ve ABD ile ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerini keserek Filistin'in yanında olduğunu göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Açılış konuşmasının ardından Kudüs muhafızı Şeyh Raid Salah'ın birinci avukatı Halid Zeberka da müvekkilinin yargılanma süreciyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA