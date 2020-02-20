Ankara polisi çalıntı 380 adet elektrikli inşaat malzemesini tek tek buldu

20.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:19

Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden ve evlerden çalınan 380 adet elektrikli inşaat malzemesini düzenlediği operasyonla buldu. Hırsızlık olayıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulus'ta ikinci el aletler satan bir iş yerinin hırsızlık mallarını alıp sattığı bilgisi üzerine söz konusu iş yerine ve bu iş yerine ait Yenimahalle ilçesindeki depoya eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 36 adet dekupaj, 160 adet matkap, 14 adet hilti, 30 adet spiral makinesi, 20 adet elektrikli sunta kesme, 8 adet elektrikli zımpara, 14 adet boya harç mikseri, 12 adet elektrikli testere, 9 adet taşlama makinesi, 39 top uzatma kablosu, 5 adet çanta kaynak makinesi, 7 adet harita ölçüm aleti, 2 adet takım çantası, 5 adet havalı çivi çakma tabancası, 2 adet çim biçme makinesi, 2 adet ölçüm cihazı, 4 adet jeneratör ve 11 adet değişik marka ve modellerde el aletleri olmak üzere toplam 380 kalem elektrikli inşaat malzemesi ele geçirildi. İş yeri ve depo sahibi Ö.B. yakalanarak Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Şüpheli Ö.B'nin 2 suç eşyasının satın alınması, 3 iş yerinden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 1 nitelikli hırsızlık, 1 güveni kötüye kullanma, 1 kasten yaralama olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. El konulan 380 adet çalıntı malzeme ile ilgili ise 21 mağdura ulaşıldı. Mağdur vatandaşlara malzemeleri teslim edildi.



"Malzemelerimizden umudumuzu kesmiştik"



Çalınan malzemelerini teslim alan mağdur Cemil Olgun, "Dükkanımızdan hırsızlık olayı olmuştu, biz umudumuzu kesmiştik. Hırsızlık Büro Amirliğinin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malzemelerimizin hepsi hemen hemen bulundu. Malzemelerimiz dükkanımızdan çalınmıştı. Malzemelerimizden umudumuzu kesmiştik. Malzemeler 20-30 bin Türk lirası civarındaydı. Biz çoğunu bulduk, Hırsızlık Büro Amirliğ'ne teşekkür ediyorum "dedi.



Murat Koca adlı mağdur ise, "5 tane hilti, 3 tane matkap, 300 metre kablo. Allah bin kere razı olsun, bu malzemeyi bulan polislere aldıkları maaş analarının ak sütü gibi helal olsun. Çoluğumuz çocuğumuzun rızkından kestik bu malzemeyi aldık, gece inşaattan çaldılar götürdüler. Ben bu malzemelerin hepsini yeniden aldık, görüyorsun halimizi" diye konuştu.



Malzemesi bulunan Fatih Karakaya isimli vatandaş da, "Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Bürosundan polis memuru abilerimize teşekkür ederiz. Makinelerimizin bir kısmını buldular. Şu an için memnunuz. 4 çeşit malzememiz çalındı ve ikisini teslim aldık, diğerini de daha sonraki yakalanmalarda teslim edeceklerini söylediler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA