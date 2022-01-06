Ankara İtfaiyesi'nin sınavını kazanan adayların listesi açıklandı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara İtfaiyesi sınavını kazanan adayların listesinin açıklandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 750 adayın girdiği sözlü ve yazılı sınavı kazanan 150 asil, 75 yedek itfaiye erinin isim listesi, puanlarıyla birlikte "ankara.bel.tr" internet adresinden yayımlandı.

Sınavı kazanan 139 erkek, 11 kadın itfaiye eri adayının evrakını 21 Ocak'a kadar ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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