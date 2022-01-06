Ankara İtfaiyesi'nin sınavını kazanan adayların listesi açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara İtfaiyesi'nin sınavını kazanan adayların listesi açıklandı

Ankara İtfaiyesi'nin sınavını kazanan adayların listesi açıklandı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara İtfaiyesi sınavını kazanan adayların listesinin açıklandığını duyurdu.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara İtfaiyesi sınavını kazanan adayların listesinin açıklandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 750 adayın girdiği sözlü ve yazılı sınavı kazanan 150 asil, 75 yedek itfaiye erinin isim listesi, puanlarıyla birlikte "ankara.bel.tr" internet adresinden yayımlandı.

Sınavı kazanan 139 erkek, 11 kadın itfaiye eri adayının evrakını 21 Ocak'a kadar ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' soruşturması tamamlandı

Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" soruşturması tamamlandı

 Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde arttı

 Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54...

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title