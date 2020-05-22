Ankara hırsızlık ve oto hırsızlık polisinden film gibi operasyon
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Ankara hırsızlık ve oto hırsızlık polisinden film gibi operasyon

Ankara hırsızlık ve oto hırsızlık polisinden film gibi operasyon Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, iş adamı rolüne girerek soyacağı evi tespit edip milyonlarca lira soygun yapan ve kaçacağı sırada evdeki otomobilin...

22.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:46

Ankara hırsızlık ve oto hırsızlık polisinden film gibi operasyon

ANKARA - Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, iş adamı rolüne girerek soyacağı evi tespit edip milyonlarca lira soygun yapan ve kaçacağı sırada evdeki otomobilin anahtarlarını çalıp kendisine de polis süsü vererek kaçan soyguncuyu film gibi bir operasyonla yakaladı.

Büyük illerde gözüne kestirdiği lüks evlerden hırsızlık yapan ve ikametlerdeki oto anahtarlarını da çalarak lüks araçları alıp kaçan A.T isimli soyguncu, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyon öncesinde adım adım takip edilen A.T., Antalya ilinde yine hırsızlık yapacağı esnada polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.T.'nin Ankara'daki evinde yapılan arama neticesinde; çeşitli markalara ait evlerden çalmış olduğu oto anahtarları, evlerden soyduğu değerli bilezikler, altınlar, künyeler, tesbihler, müzelik değerde el yazması Kur'an-ı Kerim, hançer, kılıç ve çeşitli tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Yakalanmasında özel kriminalistik teknolojiler kullanıldı

Zanlı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, hırsızlık anlarında kaçarken kendisine polis süsü verdiği ve emniyet frekansını usulsüz olarak dinlediği ortaya çıkarıldı. Şüpheli hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra dönüş istikametinde karmaşık kaçış planını devreye soktuğunu, güzergah üzerine önceden kendisinin bıraktığı otomobillerle değişim yapıp polisi şaşırtmaya çalıştığı tespit edildi. A.T.'nin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kriminalistik teknolojiler kullanıldı. Bu çerçevede "Ninhydrin", "Super Glue" ve görüntü iyileştirme yazılımlarından yararlanıldı. A.T.'nin toplamda 24 adet suç kaydının olduğu da belirlendi.

Araçları 1 yıl saklayıp öyle sattı

Zanlı A.T'ye emniyet frekansın usulsüz olarak dinlenmesi kanununa muhalefet suçundan ve tarihi eser kaçakçılığı gibi suçlardan toplamda 9 ayrı suçtan işlem yapıldı. Şüphelinin banka hesaplarına da el konularak elde etmiş olduğu 5 Milyon Türk lirası haksız kazanç ve çaldığı eşyalar ve otomobiller sahiplerine iade edildi. A.T çaldığı araçları hemen satmadığını 1 yıl saklayarak sonra satmaya başladığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca A.T.'nin hırsızlık yapmanın kendisi için hobi haline geldiğine yönelik beyanda bulunduğuna ulaşıldı. Polis tarafından mahkemeye çıkartılan şüpheli A.T tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Ankara hırsızlık ve oto hırsızlık polisinden film gibi operasyon

Kaynak: İHA

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