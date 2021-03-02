Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı
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Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı

02.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:02
Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı

Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanıANKARA'da okullarda alınan koranavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitim başladı.

Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı

ANKARA'da okullarda alınan koranavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitim başladı. Uzun bir aradan sonra eğitime başlayan öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

Türkiye koronavirüs risk haritasına göre orta riskli iller arasında yer alana Ankara'da, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokulunda eğitim gören öğrenciler, sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli şekilde sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dezenfekte edilen okula girdi. Sınıflara geçen öğrenciler, giriş ve koridorlara konulan dezenfektanlarla ellerini temizledi. Ayrıca duvarlara uyarı afişleri de asıldı. Öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü dökümü: Öğrencilerle röportajlar .Velilerler röportajlar Öğrencilerin dezenfektan kullanmasıİstaiklal Marşı 

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı
Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı
Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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