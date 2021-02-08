Ankara'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
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Ankara'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

08.02.2021 07:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:48
Ankara'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

Başkentte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Başkentte tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne boynundan bıçaklanmış halde getirilen M.A. ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaralıyı hastaneye getiren M.Ş. ve olayın gerçekleştiği evde bulunan yabancı uyruklu iki kadının ifadelerinden M.A'nın tartıştığı F.S.T. tarafından boynundan bıçaklandığı belirlendi.

E.U'ya ait apartman dairesinde arama yapan ekipler, evde kan izleri ve 3 bıçak buldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ş, F.S.T ve E.U. Kuzeykent Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

M.A'yı bıçakladığını itiraf eden F.S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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