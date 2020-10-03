Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı
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Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı

03.10.2020 02:19 | Son Güncelleme: 03.10.2020 02:23
Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı

ANKARA'da, eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik 300 personel ile gerçekleştirilen 'huzur' operasyonunda, bir binanın müştemilatında 318 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik 300 personel ile gerçekleştirilen  'huzur' operasyonunda, bir binanın müştemilatında 318 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelindeki umuma açık mekanlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi. 50 ekip ve 300 personelin yer aldığı operasyonda, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapılarak, toplam 27 bin TL ceza uygulandı. 1180 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathaneyi işleten 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı
Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı
Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı
Ankara'da 'huzur' operasyonunda 318 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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