Ankara'da Düzce rüzgarı
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Ankara'da Düzce rüzgarı

Ankara'da Düzce rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne Düzce Belediyesi de 'Elimiz Gelecekte' projesi ile katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne Düzce Belediyesi de 'Elimiz Gelecekte' projesi ile katıldı. Düzce standında yoğun ilgi yaşanırken binlerce çam fidanı ziyaretçilere hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Genç Dostu Kongre ve Sergisi'nde Düzce Belediyesi stant kurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan, Kültür İşleri Müdürü Beytullah Yılmaz, Spor Birim Sorumlusu Asım Tamer Elmacı ve personel ilk gün davetlileri stantta ağırlayarak hem Düzce'yi tanıttı hem de projenin detaylarını paylaştı.

Binlerce çam fidanı dağıtıldı

Kongre ve Sergi salonunda Düzce Belediyesi çantaları ziyaretçilerin elinde gezerken çam fidanı almak isteyen davetliler stant önünde kuyruk oluşturdu. Çam fidanlarını okul, gençlik merkezi ve evlerinin bahçelerine dikmek isteyen ziyaretçiler, Düzce Belediyesi'ne son günlerde yaşanan orman yangınlarına da dikkat çekerek çam fidanı hediyesinden dolayı teşekkür etti.

"Elimiz gelecekte"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'nin Spor Şehri olması için başlattığı seferberliğe bir yenisi daha eklendi. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına 'Elimiz Gelecekte' projesi ile katılan Düzce Belediyesi, proje kapsamında dezavantajlı 450 genci zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak topluma yeniden kazandıracak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere birçok paydaşı olan projeyle suça karışmış, şiddet mağduru, madde bağımlısı gibi dezavantajlı gençler, kendi yönetimlerini kullanarak gençlerin sportif ve sosyal faaliyetler yapmalarına olanak sağlanacak. Böylelikle gençleri hem öz güven kazanacak hem de sorumluk sahibi gençler olarak topluma kazandırılmış olacak.

Kongrede, Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na katılan belediyelerden dereceye giren 22 belediyeye ödül takdim edilecek. Kongrenin ikinci günü panellerle devam edecek. - DÜZCE

Ankara'da Düzce rüzgarı
Ankara'da Düzce rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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