Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor
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Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

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Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Ankara Mamak Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

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Ankara Mamak Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Mamak Belediyesi, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor. Cami temizleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada halılar halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, camlar, kapılar, mihraplar, minberler, kürsüler, ayakkabılıklar, duvarlar ve avizelerde de titizlikle temizleniyor. Korona virüs salgınına karşı da cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor.

"Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler"

İlçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dedi:

"On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapmaları için ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını camilerimizde ve mescitlerimizde de bir program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler. Cami cemaatimizden ricamız mutlaka camilerimizde de sosyal mesafe kuralına uyalım. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda özellikle temizlik büyük bir önem taşıyor. Bu noktada hep birlikte rehavete kapılmadan bireysel temizliğimize de dikkat ederek, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde ibadetlerimizi rahat ve huzurla yapacağız inşallah. Ancak el birliği yaparak, birlikte kurallara uyarak salgınla mücadelede başarılı olabiliriz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Ramazan geçirmelerini diliyor, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum." - ANKARA

Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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