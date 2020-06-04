ANKARA CHP'li vekillerden 'Enis Berberoğlu' açıklaması
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ANKARA CHP'li vekillerden 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP'li vekillerden 'Enis Berberoğlu' açıklamasıCHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

04.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:34

CHP'li vekillerden 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Özkoç, "Bugün yapılan, TBMM'de hukuksuzca milletvekilimizin elinden özgürlüğünün alınmasıdır" dedi.

CHP'li Özkoç ile Erkek, Meclis'te Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürülmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Enis Berberoğlu'nun kendileri için suçsuz olduğunu belirterek, "O gerçekten özgürlükten ve demokrasiden yana bir milletvekilidir. Hakkında tek bir somut delil dahi yoktur. Hukuksuzca, bütünüyle siyasi bir hesaplaşmanın neticesinde mahkum edilmiştir. Tam 16 ay yaşadığı hücrede tek bir insan olmadan 16 tecrit edilmiştir. Milletvekili seçilmiş dokunulmazlığını tekrardan kazanmış olmasına rağmen hukuksuzca yargılaması devam etmiştir. Bugün yapılan TBMM'de hukuksuzca milletvekilimizin elinden özgürlüğünün alınmasıdır. Enis Berberoğlu onurlu bir milletvekilidir" dedi.

'ÖNCE BU BEDELİ BİZ ÖDEYECEĞİZ'

CHP'li Erkek ise bugün TBMM'ye ve milli iradeye kumpas kurulduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Gazi Meclis'tir, TBMM'dir. Bugün milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü ve yarın cezaevine gönderilecek. Nasıl düşürüldü? Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamının gönderdiği bir yazıyla. Biz CHP'liler olarak, hepimiz bu demokrasi, adalet mücadelesi için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Bu kararlar bize geri adım attıramaz. Çocuklarımızın, bu güzel memleketin geleceği için gerekirse cezaevine de gireriz gerekirse canımızı da veririz. Önce bu bedeli biz ödeyeceğiz."

ANKARA CHP'li vekillerden 'Enis Berberoğlu' açıklaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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