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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Beypazarı'nı ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Beypazarı'nı ziyaret etti
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde incelemede bulundu.

Yavaş, Beypazarı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, belediye olarak hayata yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Yavaş, "Son iki buçuk yılda Ankara'ya tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza attık. Atmaya da devam diyoruz." dedi.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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